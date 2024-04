Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Niederfischbach (ots)

Im Zeitraum 15.04.2024, 08:30 Uhr bis 11:50 Uhr parkte ein Verkehrsteilnehmer seinen PKW am Fahrbahnrand in der Konrad-Adenauer-Str. in Niederfischbach. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte sodann im Vorbeifahren in Richtung Freudenberg mit seinem Fahrzeug der Außenspiegel des geparkten PKW und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell