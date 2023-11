Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Fachlicher Vortrag und Einstellungsberatung durch die Bundespolizei im Berufsinformationszentrum in Gotha

Gotha (ots)

Die Einstellungsberatung der Bundespolizei informiert im Rahmen eines fachlichen Vortrages im Berufsinformationszentrum (BIZ) in Gotha über die Aufgabenorganisation, den Beruf, das duale Studium bzw. die Ausbildung bei der Bundespolizei.

Im Nachgang besteht natürlich die Möglichkeit des persönlichen Austausches.

Fragen wie z.B.:

- Welche persönlichen und schulischen Voraussetzungen müssen erfüllt sein? - Wann und auf welchem Weg muss die Bewerbung erfolgen? - Wie sind die Ausbildung bzw. das Studium aufgebaut? - Welche späteren Einsatzmöglichkeiten gibt es?

beantwortet Polizeihauptkommissar Barth, Einstellungsberater der Bundespolizei, bei dem Termin in Gotha.

Wann? 23.11.2023: von 15:00 bis 17:00 Uhr im BIZ Gotha

Wo? Agentur für Arbeit Gotha Berufsinformationszentrum Schöne Aussicht 5 99867 Gotha

Muss ich mich anmelden? Nein, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Sollte es bereits im Vorgriff auf den Vortrag im BIZ Fragen geben, so steht Ihnen Polizeihauptkommissar Barth gerne zur Verfügung.

Telefon: 0361/65983-542

Mail: bpolak.stb4.sb41.eb.ef@polizei.bund.de

Hintergrundinformationen: Die Bundespolizei ist Deutschlands größte Polizeibehörde. Sie ist fester Bestandteil der deutschen Sicherheitsarchitektur und verlässliche Partnerin für Polizeiarbeit in Europa und weltweit. Neben der klassischen Aufgabe des Grenzschutzes leistet die Bundespolizei ihren Beitrag für die Sicherheit der Menschen auf Bahnanlagen und Flughäfen sowie den deutschen Küstengewässern. Auch der Schutz von Bundesorganen sowie Einsätze bei Großveranstaltungen oder bei internationalen Polizeimissionen gehören zu ihrem Arbeitsalltag. Die Bundespolizei bietet spezialisierte Kompetenzen für die Sicherheit in Deutschland. Von der Ermittlungsarbeit bis zur Terrorismusbekämpfung, zu Land, zu Wasser und in der Luft.

Weitere inhaltliche und aufgabenbezogene Vorabinformationen für ein Beratungsgespräch bieten folgende Webauftritte: www.komm-zur-bundespolizei.de www.bundespolizei.de www.instagram.com/bundespolizeikarriere

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell