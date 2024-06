Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Scheer

Handy- und Gurtverstöße geahndet

Gleich zweidutzend Handy- und Gurtverstöße haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Mittwochvormittag in der Hauptstraße geahndet. Elf Pkw-Insassen waren bei ihrer Fahrt nicht angeschnallt, 13 Fahrzeuglenker hatten während der Fahrt ihr Mobiltelefon bedient. Auf die Betroffenen kommt nun ein Bußgeld und in den Fällen der Handybenutzung auch eine Eintragung in der Verkehrssünderdatei zu.

Pfullendorf

Pfefferspray und Schlagring beschlagnahmt

Einen Pfefferspray und einen Schlagring hat die Polizei am Mittwochabend beschlagnahmt, nachdem Securities einen 20-Jährigen an der Zugangskontrolle zu einem Public-Viewing-Event gestoppt hatten. Der junge Mann, der die Gegenstände an der Hose und in einer Bauchtasche mit sich führte, erhielt einen Platzverweis. Zudem kommt auf ihn eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz zu.

Pfullendorf

Polizeistreifen überwältigen Mann in Ausnahmezustand

Offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand hat sich ein 36-Jähriger befunden, den mehrere Polizeistreifen am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr auf dem Gelände des ehemaligen Krankenhauses überwältigen mussten. Der Mann hatte sich mit zwei Wackersteinen bewaffnet und drohte, diese in Richtung der Einsatzkräfte zu werfen. Zuvor hatte der 36-Jährige gegen ein ihm gegenüber ausgesprochenes Hausverbot verstoßen. Weil er sich bei seiner Festnahme wehrte und Drohungen gegen die Beamten aussprach, kommt auf ihn neben einer Anzeige wegen Hausfriedensbruchs auch eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Widerstands und Bedrohung zu. Der 36-Jährige wurde anschließend in eine Fachklinik gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell