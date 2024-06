LPI-NDH: Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Nordhausen (ots) - Am Mittwochabend löste gegen 20.15 Uhr in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein Rauchmelder aus. Polizei und Feuerwehr kamen zum Einsatz. Wie sich herausstellte, hatte ein Bewohner sein Essen im Backofen vergessen, was zu einer Rauchentwicklung in der Wohnung geführt hatte. Der Bewohner blieb unverletzt. Ein bezifferbarer Sachschaden entstand nicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 ...

