LPI-NDH: Täter nach Garteneinbrüchen gestellt

Rockstedt (ots) - Unbekannte betraten zwischen Dienstag 18 Uhr und Mittwoch 18 Uhr widerrechtlich ein Grundstück in Rockstedt. Hier waren unter einem Carport zwei Pedelecs des Typs KTM Macina Tour CX in grün und LIQBIKE Comfort Active Plus in grau gegen die unberechtigte Wegnahme mit Fahrradschlössern gesichert. Der oder die Täter durchtrennten die Schlösser auf unbekannte Art und Weise und entwendeten die ...

