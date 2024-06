Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Bike von Grundstück entwendet

Rockstedt (ots)

Unbekannte betraten zwischen Dienstag 18 Uhr und Mittwoch 18 Uhr widerrechtlich ein Grundstück in Rockstedt. Hier waren unter einem Carport zwei Pedelecs des Typs KTM Macina Tour CX in grün und LIQBIKE Comfort Active Plus in grau gegen die unberechtigte Wegnahme mit Fahrradschlössern gesichert. Der oder die Täter durchtrennten die Schlösser auf unbekannte Art und Weise und entwendeten die Fahrräder. Der Beuteschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Hinweise zur Tat, den Tätern oder wenn jemanden die Fahrräder zum Kauf angeboten werden, nimmt die Polizeiinspektion Kyffhäuser unter der Telefonnummer 0361/5743 65100 entgegen.

Aktenzeichen: 0158510

