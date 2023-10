Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung von Freitag, 06.10.2023, 06:00 Uhr, bis Samstag, 07.10.2023, 09:00 Uhr

Polizeiinspektion Betzdorf (ots)

VGV Herdorf - Daaden

Niederdreisbach. Im Zeitraum von Donnerstag, 05.10.2023, 15:15 Uhr, bis Freitag, 06.10.2023, 07:00 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter versucht den Briefkasten der Kindertagesstätte "Abenteuerland" anzuzünden. Zu einem Gebäudeschaden kam es glücklicherweise nicht. Hinweise zur Tat oder den Tätern richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf.

Weitefeld. Am Freitag, den 06.10.2023, ereignete sich in der Betzdorfer Straße eine Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr. Ein orangefarbener LKW, welcher Stahlbehälter transportierte, touchierte beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines Lieferwagens der "Deutschen Post AG". Anschließend flüchtete der LKW-Fahrer. Trotz sofortiger Fahndung, konnte er nicht mehr festgestellt werden. Hinweise zum LKW richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf.

VGV Kirchen (Sieg) Mudersbach. Auf dem Parkplatz des "REWE"-Marktes ereignete sich am Freitag, den 06.10.2023, ein Verkehrsunfall. Da sich die Unfallbeteiligten in der Schuldfrage uneinig waren, wurde die Polizei hinzugerufen. Diese stellte bei dem 67-jährigen Unfallbeteiligten das Fehlen einer gültigen Fahrerlaubnis fest. Gegen ihn wurde daher ein Strafverfahren eingeleitet.

Kirchen (Sieg). Am Freitag, den 06.10.2023, kam im Zeitraum zwischen 14.30 Uhr und 19:10 Uhr, es zu einem versuchten Wohnungseinbruch in der Katzenbacher Straße. Die unbekannten Täter öffneten ein gekipptes Fenster der 26-Jährigen Geschädigten und gelangten so in die Wohnung. Hier wurde erfolglos nach Wertgegenständen gesucht. Anschließend flüchteten die Täter. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell