Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann bedroht Kontrahenten mit Messer - Bundespolizei verhaftet 36-Jährigen

Essen (ots)

Am Freitagmorgen (4. August) verhinderten Bundespolizisten am Essener Hauptbahnhof schlimmeres, als ein Mann sein Gegenüber mit einem Messer bedrohte. Bundespolizisten überwältigten den Aggressor.

Gegen 12 Uhr bemerkten Einsatzkräfte eine verbale Auseinandersetzung am Südausgang des Hauptbahnhof Essen. Um diese zu beenden, begaben sie sich zu den Streitenden. Auf dem Weg dorthin beobachteten sie, dass der 44-Jährige einem Mann mit der flachen Hand in das Gesicht schlug. Darauf reagierte der 36-Jährige, in dem er aus seinem Rucksack ein Messer hervorholte und seinen Angreifer damit bedrohte. Mit gezogener Dienstwaffe forderten die Polizisten den deutschen Staatsbürger auf, das Messer fallen zu lassen. Dieser Forderung kam er nach und ließ sich widerstandslos festnehmen. Die Waffe wurde sofort sichergestellt. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Mann mit circa 2,7 Promille alkoholisiert war.

Die Bundespolizei leitete gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung ein. Der 44-jährige polnische Staatsbürger wird sich wegen Körperverletzung verantworten müssen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell