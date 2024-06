Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flüchtigen Motorradfahrer überführt

Nordhausen/Werther (ots)

Am späten Mittwochnachmittag stellten Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen einen Motorradfahrer fest, der kein Kennzeichen an seinem Fahrzeug angebracht hatte. Als er bemerkte, in den Fokus der Polizisten geraten zu sein, ergriff er die Flucht. Nach wenigen Minuten konnten der Fahrer gestellt werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Kraftradfahrer unter Einfluss berauschender Mittel stand und wissentlich kein Kennzeichen an dem Motorrad angebracht hat. In einem nahegelegenen Klinikum wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Den flüchtigen 23-Jährigen erwarten nun mehrere Verfahren. Der Führerschein wurde sichergestellt.

