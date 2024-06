LPI-NDH: Einbrecher in Gartenanlage auf Beutezug

Artern (ots) - Unbekannte drangen widerrechtlich in eine Garage Am Hahnstein ein. Hieraus entwendeten sie verschiedene Gartengeräte und Malerutensilien im Wert von mehreren hundert Euro. Beamte der Polizeistation Artern leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Hinweise zur Tat werden in der örtlichen Polizeistation unter der Telefonnummer 03466/3610 entgegengenommen. Aktenzeichen: 0157874 Rückfragen bitte an: ...

