LPI-NDH: Einbrecher in Garage

Nordhausen (ots) - Ein Opelfahrer beabsichtigte am Mittwoch zur Mittagszeit aus der Erfurter Straße in die Barbarossastraße einzufahren. Beim Einfahren übersah er einen Elektrorollerfahrer, der sich vorfahrtsberechtigt im Verkehrsraum bewegte. Durch die Kollision beider in Bewegung befindlicher Fahrzeug kam der Rollerfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

