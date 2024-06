Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht nach Zeugenhinweisen aufgeklärt - Fahrerin unter Alkoholeinfluss

Nordhausen (ots)

Am Dienstagnachmittag beabsichtigte eine Fahrzeugführerin mit einem Auto einzuparken. Hierbei kollidierte sie in der Ostrower Straße mit einem ordnungsgemäß parkenden Pkw. Anschließend entfernte sie sich entgegen der ihr obliegenden Pflichten als Beteiligte an einem Verkehrsunfall vom Ort des Geschehens. Aufgrund von konkreten Zeugenhinweisen konnte die Fahrerin wenig später ausfindig gemacht werden. Sie stand beim Antreffen durch Polizeibeamte des Inspektionsdienstes Nordhausen unter erheblichen Einfluss alkoholischer Genussmittel. Eine Blutprobenentnahme wurde im Klinikum veranlasst. Aufgrund der vorliegenden Delikte wurde die Fahrerlaubnis sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

