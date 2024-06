LPI-NDH: Wahlkreisbüro beschmiert

Bad Frankenhausen (ots) - Unter dem Vorwand Trödel anzukaufen, ließ sich am Dienstagnachmittag ein Mann in der Sternbergstraße Schmuck und seltene Münzen vorliegen. Nachdem er sein Interesse an dem Schmuck bekundete, wollte er sich hierzu ein entsprechendes Schriftstück über den vereinbarten Kauf ausstellen lassen. Als der Mann die Wohnung verlassen hatte, stellte die Geschädigte fest, dass Schmuck und Münzen durch den Täter bei günstiger Gelegenheit eingesteckt ...

