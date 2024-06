LPI-NDH: Unwetter verursacht Verkehrschaos im Berufsverkehr

Breitenworbis (ots) - In der Schachtsiedlung betraten unbekannte Personen in den frühen Morgenstunden widerrechtlich ein Grundstück. Auf diesem öffneten sie einen Schuppen in dem ein Quad abgestellt war. Das Fahrzeug rollten sie über das Grundstück und transportieren es im Anschluss auf unbekannte Weise ab. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld konnten die Täter im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nicht aufgreifen. Zurück bleibt ein Kind, welches nun sein Quad ...

