LPI-NDH: Erdverdichter von Baustelle entwendet

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Beim Einfahren von der Oststraße in die Nordhäuser Straße übersah am Dienstag gegen 11.30 Uhr eine 61-jährige Autofahrerin zwei Fußgänger. Es kam hierdurch zur Kollision des Fahrzeugs mit den Personen. Diese erlitten Verletzungen und wurden in ein Klinikum verbracht. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr