LPI-NDH: Fußgänger übersehen

Bleicherode (ots) - Am Montagabend stand gegen 22 Uhr aus bisher noch ungeklärter Ursache ein Schuppen in der Gartenstraße in Flammen. Die Feuerwehr kam zum Einsatz. Kurz vor 23 Uhr hatten die Kameraden der Feuerwehr den Brand unter Kontrolle, sodass keine Gefahr mehr für ein in der Nähe befindliches Wohnhaus bestand. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich nach gegenwärtigen Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro. Die ...

