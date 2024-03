POL-PDLD: Schwegenheim - Verkehrsunfall B9 Höhe Anschlussstelle B272

Hatzenbühl (ots) - Entwendetes Bargeld und hohe Sachschäden waren das Ergebnis zweier Einbrüche in der Nacht von 27.03.2024 auf den 28.03.2024 in Hatzenbühl. In den örtlich ansässigen Sportheimen sind bislang unbekannte Täter zum einen durch das Einwerfen von Scheiben zum anderen durch das Aufhebeln von Türen in die jeweiligen Gebäude gelangt. Die unbekannten Täter entwendete Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ...

