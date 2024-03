Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbrüche in Sportheime

Hatzenbühl (ots)

Entwendetes Bargeld und hohe Sachschäden waren das Ergebnis zweier Einbrüche in der Nacht von 27.03.2024 auf den 28.03.2024 in Hatzenbühl. In den örtlich ansässigen Sportheimen sind bislang unbekannte Täter zum einen durch das Einwerfen von Scheiben zum anderen durch das Aufhebeln von Türen in die jeweiligen Gebäude gelangt. Die unbekannten Täter entwendete Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf mehrere tausend Euro. Aufgrund des engen Tatzeitraumes und der Nähe der Tatörtlichkeiten ist von einem Tatzusammenhang auszugehen.

In dieser Sache bittet die Polizei um Zeugenhinweise, welche jederzeit an die Dienststelle unter der Rufnummer 07271-92210 oder unter piwoerth.@polizei.rlp.de weitergegeben werden können.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell