Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geldbeutel aus Jackentasche entwendet

Landau (ots)

Am Donnerstagmittag (28.03.2024) gegen 11:20 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter in einem Supermarkt im Horstring in Landau den Geldbeutel einer 76-jährigen Frau unbemerkt aus deren Jackentasche. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 300 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06341/287-0 oder per Mail unter pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell