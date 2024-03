POL-PDLD: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung

Roschbach/A65 (ots) - In der Zeit von 08.45 bis 12.30 Uhr wurden gestern (27.03.2024) Geschwindigkeitskontrollen in Roschbach und an der Abfahrt Deidesheim der A65 durchgeführt. In Roschbach wurde der aus Richtung Landau kommende Verkehr überwacht. Hierbei mussten bei erlaubten 70 km/h 15 Verstöße geahndet werden. Die Höchstgeschwindigkeit betrug hier 91 km/h. An der Autobahnausfahrt fuhren 20 Verkehrsteilnehmer bei ...

