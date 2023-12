Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Einfamilienhaus

Bestwig (ots)

Im Zeitraum vom 16.12.2023, 15:00 Uhr bis zum 16.12.2023, 23:59 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Brombeerweg in Ostwig ein. Nachdem durch die Täter eine Terrassentür aufgehebelt wurde, gelangten diese in das Innere des Hauses. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und durchwühlten Behältnisse. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bitte an die Polizei Meschede unter 0291 / 9020 3411 (Schl.)

