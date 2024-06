Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Betrüger ergaunern Geld

Stadtlohn (ots)

Einem Schockanruf zum Opfer gefallen ist am Dienstag ein älterer Mann in Stadtlohn: Mit der perfiden Masche gelang es den Tätern, an mehrere tausend Euro Bargeld zu kommen.

Der Ablauf des Geschehens stellt sich nach ersten Erkenntnissen wie folgt dar: Eine Unbekannte rief den Mann an und gab sich als Polizistin aus. Sie behauptete, der Sohn des Geschädigten habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und sitze nun in Haft. Mit einer Kaution könne der Vater die Entlassung bewirken. Von der Frau emotional geschickt überrumpelt, ging der Stadtlohner auf die Forderung ein. Er übergab in der Folge das Geld an einem verabredeten Ort. Im Nachhinein stellte sich für ihn schließlich heraus, dass Kriminelle ihn betrogen hatten.

Der "Abholer" war circa 30 bis 40 Jahre alt, hatte einen dunklen Vollbart und sprach akzentfrei Deutsch. Hinweise erbittet die Kripo unter Tel. (02861) 9000.

Die Polizei warnt erneut vor dieser und ähnlichen Methoden des Betrugs. Grundsätzlich gilt: Wer einen solchen Anruf bekommt, sollte das Gespräch beenden. Schon gar nicht sollten Angerufene Angaben über ihre finanziellen und familiären Verhältnisse machen. Gezielt versuchen die Täter insbesondere, an ältere Menschen heranzutreten. Verwandte und Bekannte sollten diese über die Gefahren informieren, die von derartigen Betrugsmaschen ausgehen. Sie helfen dadurch mit, gerade Senioren davor zu schützen, auf solche Betrüger hereinzufallen. (to)

