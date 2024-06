Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallbeteiligter gesucht

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Losserstraße;

Unfallzeit: 02.06.2024, 14.30 Uhr;

Weil er einem entgegenkommenden Kastenwagen ausweichen musste, kollidierte ein Autofahrer aus Gronau mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Zu dem Verkehrsunfall kam es am Sonntagnachmittag auf der Losserstraße in Gronau. Die Polizei sucht Zeugen sowie den Fahrer des beteiligten weißen Kastenwagens. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell