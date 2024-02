POL-DU: Mündelheim: Lkw prallt gegen Lkw

Duisburg (ots) - Am 16. Februar gegen halb fünf morgens stellte eine Zeugin (18) Flammen an einem Mercedes auf der Ursulastraße fest und verständigte die Feuerwehr. Sie wollte gerade zur Arbeit fahren und stellte auf dem Weg zur ihrem Auto die Flammen an dem Wagen eines 40-Jährigen fest. Sie wählte die 112. Das Feuer befand sich in Höhe des Radkastens vorne links. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein davor geparkter ...

