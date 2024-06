POL-BOR: Heiden - Einbruch in Wohnhaus

Reken (ots) - Tatort: Maria Veen, Am Kloster Tatzeit: zwischen 30.05.2024, 00.00 Uhr, und 03.06.2024, 08.15 Uhr; Im Rekener Ortsteil Maria Veen haben Unbekannte von einer Baustelle Kabel entwendet. Dazu kam es in den vergangenen Tagen in einem Gebäude an der Straße Am Kloster. Die Installationskabel waren im Keller des Hauses befestigt. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to) ...

mehr