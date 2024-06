Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kleidercontainer zerstört

Bocholt (ots)

Gewaltsam haben Unbekannte in Bocholt einen Container für Altkleider aufgebrochen. Zeugen entdeckten die Tat am Montagmorgen. Das Geschehen hat sich auf einem Parkplatz an der Straße Unter den Eichen abgespielt. Ob die Täter etwas entwendet haben, steht nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell