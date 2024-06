Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gemen - Geschädigter gesucht

Borken-Gemen (ots)

Unfallort: Borken-Gemen, Neustraße;

Unfallzeit: 31.05.2024, 09.00 Uhr;

Am Freitagmorgen verursachte eine Autofahrerin einen Unfall auf einem Parkplatz an der Neustraße in Borken-Gemen. Beim Einparken beschädigte sie nach eigenen Angaben einen parkenden Pkw. Nun wird der Geschädigte gesucht. Zu dem Unfall kam es am 31.05.2024 gegen 09.00 Uhr. Der Geschädigte und mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Borken zu melden unter Tel. (02861) 9000. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell