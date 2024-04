POL-SO: Unfallflucht

Warstein-Belecke (ots) - An der Westerberg-Grundschule in Warstein-Belecke wurde in der Zeit vom 09.04.24, 15:45 Uhr - 10.04.24, 06:30 Uhr ein Hakenkreuz und ein Penis an der Wand aufgesprüht. Hinweise zu dem oder die Täter hat die Polizei derzeit nicht. Wer etwas zu dem Vorfall sagen kann, der meldet sich bitte per Telefon unter 02902 91000 oder bei der nächsten Polizeidienststelle. Rückfragenvermerk für ...

