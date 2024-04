Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Autos geklaut

Soest-Lippstadt (ots)

In der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitag, in der Zeit von 19 Uhr bis 8:45 Uhr, wurde ein grauer Hyundai Tucson in Soest im Sebastianweg entwendet. Der PKW wurde auf dem Grundstück im Carport geparkt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden.

Zu einem weiteren KFZ-Diebstahl kam es in der Nacht vom vergangenen Freitag auf Samstag, in der Zeit von 23:15 Uhr bis 7:50 Uhr, in Lippstadt-Cappel in der Cappeler Stiftsallee auf Höhe Hausnummer 70. Es handelt sich um einen weißen Ford Ranger, das Auto wurde am Seitenstreifen geparkt.

Ob die beiden Diebstähle im Zusammenhang stehen, ist zurzeit noch Teil der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl in Lippstadt geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02941 91000 zu melden.

