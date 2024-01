POL-GT: Autofahrer schlägt Radfahrer

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Sonntagabend (31.12., 23.30 Uhr) kam es in einem Kiosk an der Wilhelmstraße zu einem Disput zwischen zwei Männern. Im Zuge der Auseinandersetzung schlug ein 44-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück einen 25-jährigen Mann aus Herzebrock-Clarholz. Anschließend trat der 44-Jährige vor den Laden und schoss mindestens einmal mit einer Schreckschusspistole in die Luft. Zeugen ...

