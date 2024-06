Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Zwei Einbrüche in einer Straße

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Georgstraße;

Tatzeit: zwischen 29.05.2024, 18.00 Uhr, und 02.06.2024, 18.00 Uhr;

In Heiden sind in den vergangenen Tagen Unbekannte in zwei Wohnhäuser eingedrungen. Die Tatorte liegen an der Georgstraße, wo es zwischen Mittwochabend und Sonntagabend zu den Einbrüchen kam. In beide Häuser verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang. Nach ersten Erkenntnissen machten sie keine Beute. Hinweise erbittet die Kriminalinspektion I in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell