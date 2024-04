Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrecher trifft Mieterin an +++ Baustellendiebe flüchten mit Fahrzeug +++ Einbruch in Sporthalle +++ Auseinandersetzung beim Dönerkauf

Wiesbaden (ots)

1. Einbrecher trifft Mieterin an,

Wiesbaden-Südost, Gutenbergplatz, Mittwoch, 10.04.2024, 11.30 Uhr

(mb)Ein unbekannter Täter brach am Mittwochvormittag in eine Wohnung in Wiesbaden ein und traf die anwesende Mieterin an.

Der Einbrecher betrat gegen 11.30 Uhr das Mehrfamilienhaus am Gutenbergplatz vermutlich über den Haupteingang und suchte eine Wohnung im 1. Obergeschoss des Anwesens auf. Mit einem unbekannten Hebelwerkzeug verschaffte sich dieser gewaltsam über die Wohnungstür Zutritt ins Innere. Dort durchsuchte er zunächst mehrere Schränke und Kommoden im Flur und Wohnzimmer, bevor er im nächsten Zimmer auf die anwesende Mieterin traf und umgehend die Flucht ohne Beute antrat. Der Sachschaden an der Wohnungstür wird auf circa 300 Euro beziffert. Der Einbrecher war 20 bis 30 Jahre alt, zwischen 1,70 m und 1,80 m groß und von normaler Statur. Er hatte braune, kurze Haare und ein Tuch über das Gesicht gezogen. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

2. Baustellendiebe flüchten mit Fahrzeug, Wiesbaden-Nordost, Hildastraße, Dienstag, 09.04.2024, 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr

(mb)Drei Unbekannte suchten am Dienstagabend in Wiesbaden mit ihrem Fahrzeug eine Baustelle auf und entwendeten Baumaterial im Wert von circa 5.000 Euro.

Die Diebe fuhren mit ihrem Fahrzeug auf das in der Hildastraße liegende frei zugängliche Baustellengelände auf und schnitten im Anschluss die Folien des auf Paletten gelagerten Baumaterials durch. Insgesamt wurden 81 Rollen Schweißband, welche für die anstehenden Dacharbeiten benötigt werden, von den Tätern in den Kleintransporter geladen. Anschließend entfernten sie sich vom Tatort. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen weißen VW Crafter handeln. Der Fahrer des Fahrzeug war schlank und dunkelhaarig. Ein Mittäter war dunkel gekleidet und hatte einen blauen Kapuzenpullover an, dessen Kapuze über den Kopf gezogen war. Der Dritte hatte ein rundes Gesicht und war insgesamt hell gekleidet. Er trug ein Hemd und eine Hose. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

3. Einbruch in Sporthalle,

Wiesbaden, Mz-Kostheim, Am Rübenberg, Dienstag, 09.04.2024, 15 Uhr bis 18 Uhr

(mb)Am Dienstagmittag gingen Einbrecher eine Sporthalle in Wiesbaden an, entwendeten allerdings nichts.

Zwischen 15 Uhr und 18 Uhr suchten die unbekannten Täter eine Sporthalle in der Straße "Am Rübenberg" in Mainz-Kostheim heim. Dabei versuchten sie zunächst eine Seitentür der Halle aufzubrechen, was aber misslang. "Erfolgreicher" waren die Einbrecher auf der Gebäuderückseite. Hier brachen sie die dortige Tür brachial auf und betraten auf diesem Weg die Sporthalle. Aus der Halle wurde nach derzeitigem Sachstand nichts entwendet. Bevor die Unbekannten sich schlussendlich entfernten, beschädigten sie - vermutlich mit einem Stein - von außen noch eine Fensterscheibe der Halle. Der gesamte Sachschaden wird auf eine Höhe von 2.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Täter nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

4. Auseinandersetzung beim Dönerkauf,

Wiesbaden-Mitte, Schwalbacher Straße, Mittwoch, 10.04.2024, 22.35 Uhr

(mb)Am gestrigen Abend forderte eine Streife der Stadtpolizei der Landeshauptstadt Wiesbaden aufgrund einer Auseinandersetzung an einem Schnellrestaurant in Wiesbaden Verstärkung an. Als die Stadtpolizisten mit ihrem Fahrzeug von der Emser Straße in die Schwalbacher Straße einbogen, nahmen diese eine Konfrontation zwischen drei Männern wahr, bei welcher eine Person mit Tierabwehrspray sprühte. Die Streife hielt sofort an und unterband das Gemenge bis zum Eintreffen der Verstärkungskräfte. Ersten Ermittlungen zufolge, betrat eine dreiköpfige Gruppe das Geschäft. Im stark alkoholisierten Zustand soll einer von ihnen die Angestellten des Restaurants beleidigt haben, woraufhin der Ladenbesitzer von seinem Hausrecht Gebrauch machte und den Beleidiger aus dem Laden drängte. Im Rahmen des anschließenden Handgemenges ging der Alkoholisierte zu Boden. In dessen Folge setzte sein Begleiter das Tierabwehrspray gegen den Ladenbesitzer ein. Eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung spülte dem Hausrechtsinhaber vor Ort die Augen aus und verbrachte den Beleidiger zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Da dieser sich dort weiterhin aggressiv verhielt, wurde er nach ärztlicher Untersuchung ins Polizeigewahrsam eingeliefert. Der Sprayer, der vor Ort entlassen wurde, muss sich wegen einer gefährlichen Körperverletzung verantworten.

