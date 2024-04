Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Raubüberfall auf Supermarkt +++ Einbruch in Wohnung +++ Viele bei Geschwindigkeitsmessung zu schnell +++

Wiesbaden (ots)

1. Raubüberfall auf Supermarkt,

Wiesbaden-Biebrich, Fuchsstraße, Dienstag, 09.04.2024, 20.45 Uhr

(mb)Ein Räuber bedrohte am Dienstagabend in Wiesbaden einen Angestellten eines Supermarktes mit einem Messer und erbeutete Bargeld.

Der bislang Unbekannte betrat kurz vor der eigentlichen Tat den Supermarkt in der Fuchsstraße als Kunde. Nachdem der Täter seinen Artikel auf das Kassenband gelegt und der Kassierer für den Bezahlvorgang die Kasse geöffnet hatte, holte der Räuber ein Messer hervor und bedrohte damit den Angestellten. Aus der Kassenschublade entnahm der Täter dann Bargeld. Mit der Beute von circa 100 Euro flüchtete der Unbekannte in Richtung Platanenstraße/Birkenstraße. Der Räuber war zwischen 20 und 25 Jahre alt und schlank. Er trug eine blaue OP-Maske, eine dunkle Kapuzenjacke und eine dunkle Jogginghose. Der Kassierer blieb körperlich unversehrt. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Einbruch in Wohnung,

Wiesbaden-Dotzheim, Thürpfad, Montag, 08.04.2024, 22.30 Uhr bis Dienstag, 09.04.2024, 7.30 Uhr

(mb)Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Dienstag in eine Wohnung in Wiesbaden eingebrochen.

Die Einbrecher verschafften sich in der Nacht über die Haustür Zutritt zu dem Einfamilienhaus in der Straße "Thürpfad". Im Inneren entwendeten sie dann eine schwarze Bauchtasche der Marke Vibe mit pinkfarbenem Rosen-Muster sowie ein buntes Portemonnaie mit über 200 Euro Bargeld und diversen Ausweisen/Karten. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

3. Viele bei Geschwindigkeitsmessung zu schnell, Wiesbaden, Bundesstraße 42, Dienstag, 09.04.2024, 10.30 Uhr bis 17.45 Uhr

(mb)Am Sonntag hat der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Wiesbaden Geschwindigkeiten auf der Bundesstraße 42 bei Wiesbaden überwacht und dabei leider viele Überschreitungen festgestellt. Im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 17:45 Uhr hatten die Beamten ihr mobiles Messgerät in Höhe der Anschlussstelle Frauenstein aufgestellt, um die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge in Fahrtrichtung Wiesbaden zu überprüfen. In diesem Zeitraum hielten insgesamt 863 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h nicht ein. 181 Fahrzeuge waren derart zu schnell unterwegs - also mindestens 121 km/h -, dass die Fahrerinnen und Fahrer ein Bußgeld erwartet. Neun Fahrzeugführerinnen und Fahrer wird sogar ein Fahrverbot ereilen, da sie mindestens mit 141 km/h fuhren. Der traurige Spitzenreiter wurde mit seinem Pkw bei erlaubten 100 km/h mit 91 km/h zu viel gemessen. Dies bedeutet für die verantwortliche Fahrerin oder den verantwortlichen Fahrer ein Bußgeld von 700 Euro sowie drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell