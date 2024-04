Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Tasche von 14-Jährigem geraubt +++ Dem Raub entkommen +++ Gewerbe zum zweiten Mal angegangen +++ Taschendiebe auf Flohmarkt unterwegs +++ Fahrraddiebe waren "erfolgreich"

Wiesbaden (ots)

1. Tasche von 14-Jährigem geraubt,

Wiesbaden, Mz-Kostheim, Eichenstraße, Sonntag, 07.04.2024, 19.00 Uhr

(mb)Am gestrigen Abend wurde ein 14-Jähriger von einem Unbekannten auf einem Spielplatz in Mz-Kostheim seiner Tasche beraubt.

Beim Verlassen des Spielplatzes in der Eichenstraße wurde der junge Kostheimer von einer drei-köpfigen Gruppe entgegenkommender älterer Jugendlicher angesprochen und nach Drogen gefragt. Die Frage war zudem mit der Aufforderung, seine mitgeführte Tasche zu öffnen, gepaart. Da der Angesprochene der Gruppe keine zufriedenstellende Antwort geben konnte, wurde dieser von einem der Drei körperlich angegangen und zu Boden gebracht. Im Rahmen des anschließenden Gerangels konnte der Angreifer letztlich die Tasche entreißen und mit seinen beiden Begleitern in Richtung Hallgarter Straße flüchten. Der Verletzte begab sich anschließend zu seiner nahegelegenen Wohnanschrift und vertraute sich seiner Mutter an. Ein Rettungswagen musste nicht hinzugezogen werden. Das Raubgut oder Teile dessen konnte von der Polizei bislang nicht aufgefunden werden. Die drei Jugendlichen waren etwa 18 Jahre alt. Der Angreifer war circa 1,85 m groß, hatte lockiges, braunes zum Zopf gebundenes Haar, einen kurzen Schnurbart sowie einen Ziegenbart und trug eine schwarze Jacke. Ein Begleiter war circa 1,70 m groß, kräftig und mit einer Gucci Kappe und einer grün-weißen Lacoste Jacke bekleidet. Die dritte Person war circa 1,65 m groß, hatte schwarze Haare und einen kurzen Schnur- und Ziegenbart. Auch er hatte eine schwarze Jacke an. Das Haus des Jugendrechts in Wiesbaden hat in diesem Sachverhalt die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2610 entgegen.

2. Dem Raub entkommen - Täterfestnahme,

Wiesbaden, Mz-Kastel, Admiral-Scheer-Straße, Sonntag, 07.04.2024, 02.30 Uhr

(mb)In der Nacht zum Sonntag nutzte ein Fahrradfahrer in Wiesbaden einen günstigen Moment, um Räubern zu entkommen.

Gegen 2.15 Uhr wurde der Fahrradfahrer am Ludwigsplatz von zwei Unbekannten angesprochen und nach dem Weg zur nächsten Sparkasse gefragt. Da die beiden angaben, ortsunkundig zu sein, begleitete sie der hilfsbereite Angesprochene zur nahegelegenen Bank in der Admiral-Scheer-Straße. Dort angekommen, drohten die beiden ihrem Helfer Schläge an und forderten ihn auf, Geld von seinem Konto abzuheben. Als die Täter im anschließenden Zwiegespräch einen Moment unachtsam waren, flüchtete der Radfahrer und wählte den Notruf. Die beiden alkoholisierten Unbekannten konnten wenig später im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Heranwachsenden aus dem 2. Polizeirevier in Wiesbaden entlassen. Der Fahrradfahrer nahm keinen körperlichen oder finanziellen Schaden.

Das Haus des Jugendrechts in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2610 zu melden.

3. Gewerbe zum zweiten Mal angegangen,

Wiesbaden-Schierstein, Heinrich-Zille-Straße, Samstag, 06.04.2024, 22.40 Uhr, bis Sonntag, 07.04.2024, 11.20 Uhr

(mb)Innerhalb weniger Tage ist ein Gewerbeobjekt in Wiesbaden zum zweiten Mal in den Fokus von Einbrechern geraten.

Nachdem Einbrecher bereits in der Nacht zum 2. April die Lokalität in der Heinrich-Zille-Straße heimgesucht hatten, kehrten sie in der zurückliegenden Nacht zum Sonntag erneut zurück. Diesmal gelang es den Tätern jedoch nicht, sich über die verschlossene Eingangstür Zutritt zum Objekt zu verschaffen. Unverrichteter Dinge verließen sie den Tatort unerkannt und hinterließen einen Sachschaden von ungefähr 100 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 entgegen.

4. Taschendiebe auf Flohmarkt unterwegs - Festnahme einer Verdächtigen, Wiesbaden-Biebrich, Äppelallee, Sonntag, 07.04.2024, 12.00 Uhr

(mb)Am Sonntag waren Taschendiebe auf einem Flohmarktgelände in Wiesbaden unterwegs. In einem Fall wurde eine Verdächtige festgenommen.

Während sich eine 77-jährige Wiesbadenerin mit ihrer Begleiterin einen Stand auf dem Flohmarktgelände in der Äppelallee gegen 12 Uhr anschaute, bemerkte sie einen Ruck an ihrer Umhängetasche. Als die Wiesbadenerin sich umdrehte, konnte sie die spätere Festgenommene neben ihr stehend erkennen. Kurz darauf stellte die Flohmarktgängerin fest, dass der Reißverschluss der Tasche geöffnet und Gegenstände aus dieser entwendet worden waren. Während die beiden Damen auf das Eintreffen der Polizei warteten, lief die Verdächtige, die sich zwischenzeitlich entfernt hatte, wieder an ihnen vorbei und konnte angehalten werden. Das Diebesgut konnte bei der polizeibekannten Festgenommen nicht aufgefunden werden. Da gegen die 43-Jährige ein Untersuchungshaftbefehl vorlag, wurde diese ins Polizeigewahrsam eingeliefert und am Folgetag dem Amtsgericht Wiesbaden vorgeführt. Ob sich die Verdächtige und gegebenenfalls ihre beiden Begleiter dem Taschendiebstahl verantworten müssen, bedarf der weiteren Ermittlung. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde ein weiterer Taschendiebstahl angezeigt, der sich während des Flohmarktbesuchs ereignet. In diesem Fall liegen allerdings keine Täterhinweise vor. Das 5. Polizeirevier in Wiesbaden erbittet in diesem Fall um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345 - 2540.

5. Jugendliche entwenden E-Bike,

Wiesbaden, Mz-Kostheim, Uthmannstraße, Donnerstag, 04.04.2024, 23.25 Uhr

(mb)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten mehrere Jugendliche ein E-Bike aus einer Garage in Wiesbaden und konnten unerkannt entkommen.

Um 23.25 Uhr suchten vier bis fünf Jugendliche eine Garage in der Uthmannstraße auf und öffneten diese brachial. Die Täter waren zu so später Stunde mit einer Taschenlampe unterwegs und wurden von einer Anwohnerin bei ihrer Tatausführung beobachtet. Nachdem die Gruppe das Tor aufgebrochen hatte, nahmen sie das vorgefundene schwarze E-Bike der Firma Bosch im Wert von knapp 2.000 Euro an sich und flüchteten unerkannt in Richtung Römerfeld über eine Grünanalage. Die Jugendlichen waren laut Zeugenaussage in einem Alter von etwa 16 Jahren und circa 1,85 m groß. Ein Täter trug eine weiße Mütze und eine graue Hose. An der Garage entstand erheblicher Sachschaden von ungefähr 1.000 Euro. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2400 entgegen.

6. E-Bike aus Hinterhof entwendet,

Wiesbaden-Mitte, Adelheidstraße, Montag, 08.04.2024, 01.50 Uhr

(mb)In der Nacht zum Montag betraten zwei unbekannte Täter den Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in Wiesbaden und entwendeten ein E-Bike.

Wie die Beiden in den Hinterhof des Anwesens gelangt sind, ist unklar. Sie durchtrennten anschließend das Kettenschloss, mit welchem das Rad an dem dortigen Metall-Fahrradständer angeschlossen war. Nun verließen die Fahrraddiebe samt ihrer Beute den Tatort in unbekannte Richtung. Bei dem Rad handelt es sich um ein grünes Pedelec der Firma Burchda. Die zwei Täter waren etwa 20 Jahre alt und dünn. Einer war 1,85 m groß und trug eine weiße Kappe, eine schwarze Jacke und Jeans. Der mit 1,70 m Körpergröße kleiner beschriebene Dieb hatte dunkle Haare. Das 4. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer (0611) 345-2440.

7. Versuchter Fahrzeugdiebstahl,

Wiesbaden, Mz-Kastel, Rheinufer, Donnerstag, 04.04.2024, 16.00 Uhr bis Freitag, 05.04.2024, 10.40 Uhr

(mb)Von Donnerstag auf Freitag versuchten unbekannte Täter vergeblich ein Fahrzeug in Wiesbaden zu entwenden.

Am Freitagmorgen stellte ein Fußgänger ein Fahrzeug mit eingeschlagener Seitenscheibe auf dem Parkplatz am Kasteler Bahnhof fest. Von der verständigten Polizei wurde der Pkw in Augenschein genommen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass sich die Täter, nachdem sie sich durch die beschädigte Seitenscheibe Zutritt ins Fahrzeuginnere verschafft hatten, an der Lenkradverkleidung zu schaffen machten und versuchten das Fahrzeug kurzzuschließen. Nach dem gescheiterten Versuch verließen die Fahrzeugdiebe den Tatort unerkannt. Bei dem Kfz handelt es sich um einen grauen Opel Meriva. Zur Tatzeit waren an diesem Fahrzeug die Kennzeichen MIL- SK 160 angebracht. Der Sachschaden kann auf 1.000 Euro geschätzt werden. Der Nutzer des Pkw wurde verständigt und kümmert sich um dieses. Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

