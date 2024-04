Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Einbrüche in gewerbliche Objekte +++ Mit entwendetem Roller verkehrswidrig unterwegs +++ E-Scooter am Bahnhofsplatz entwendet +++ Trickdieb entwendet Handy unbemerkt

Wiesbaden (ots)

1. Einbruch schlägt auf allen Ebenen fehl, Wiesbaden-Mitte, Marktplatz, Donnerstag, 28.03.2024, 20.00 Uhr bis Donnerstag, 04.04.2024, 07.00 Uhr

(mb)Zwischen dem 28.03.2024 und dem 04.04.2028 drangen unbekannte Einbrecher zwar in ein mehrgeschossiges Gebäude am Wiesbadener Marktplatz ein, scheiterten aber auf allen Stockwerken an den jeweiligen Zugangstüren.

Die unbekannten Täter suchten im genannten Zeitraum das vierstöckige Objekt heim und verschafften sich mit einem Hebelwerkzeug Zutritt ins Treppenhaus. Anschließend machten sie sich in jedem Stockwerk an der jeweiligen Zugangstür zu schaffen. Da diese jedoch Stand hielten, gelang es den Tätern nicht, in die gewerblich genutzten Räumlichkeiten einzudringen. Letztlich ließen die Einbrecher von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich unerkannt vom Tatort. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0.

2. Werkzeug bei Einbruch entwendet,

Wiesbaden-Biebrich, Rosenthalstraße, Mittwoch, 03.04.2024, 08.30 Uhr bis 15.30 Uhr

(mb)Am Mittwoch kam es in Wiesbaden zu einem Einbruch in eine Wohnung, die einer Firma als Büro- und Lagerraum dient. In der Rosenthalstraße betraten die unbekannten Einbrecher zwischen 8.30 Uhr und 15.30 Uhr das Mehrfamilienhaus über den Haupteingang. Danach wurde die lediglich geschlossene aber nicht verschlossene Wohnungstür der Firma von den Unbekannten problemlos überwunden. Aus dem Lagerraum entwendeten die Täter anschließend Werkzeuge und elektrische Arbeitsgeräte im Wert von knapp 5.000 Euro.

Im Zusammenhang mit Einbrüchen rät die Polizei, die Haus- und Wohnungseingangstüren auch tagsüber verschlossen zu halten, da die meisten Einbrecher am Tage aktiv sind. Die Türen sollten nicht nur zugezogen sein, auch wenn die Wohnung nur kurz verlassen wird.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 entgegen.

3. Mit entwendetem Roller verkehrswidrig unterwegs, Wiesbaden-Westend, Hellmundstraße/Bleichstraße, Donnerstag, 04.04.2024, 17.00 Uhr bis 22.40 Uhr

(mb)Am Donnerstag bemerkte eine Streife der Wiesbadener Verkehrspolizei gegen 22.40 Uhr einen E-Scooter, der im Kreuzungsbereich Schwalbacher Straße/Coulinstraße das Rotlicht einer Ampel missachtete. Aufgrund der Ordnungswidrigkeit wurde der Roller angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass das motorisierte Zweirad nicht nur von einem 13-Jährigen geführt wurde, sondern dieser laut eigenen Angaben den Scooter gegen 17 Uhr im Bereich Hellmundstraße/Bleichstraße ungesichert vorgefunden und an sich genommen hatte. Zudem wies der Roller keinen Versicherungsschutz auf und wurde daher ohne Kennzeichen gefahren. Von einer hinzugerufenen Streife des 1. Polizeireviers wurde das Kind nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seiner Mutter übergeben und das Zweirad zur Eigentumssicherung sichergestellt. Das Haus des Jugendrechts in Wiesbaden hat in diesem Sachverhalt die Ermittlungen aufgenommen.

4. E-Scooter am Bahnhofsplatz entwendet, Wiesbaden-Südost, Bahnhofsplatz, Donnerstag, 04.04.2024, 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr

(mb)Am Donnerstag hatten es Diebe in Wiesbaden auf einen E-Scooter abgesehen. Gegen 15 Uhr hatte ein Verwandter des Besitzers den Roller mit einem Schloss an einem Geländer gesichert auf dem Bahnhofsplatz abgestellt. Als der Fahrer zwei Stunden später wiederkehrte, stellte er fest, dass das Zweirad samt Schloss entwendet wurde. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Der entwendete schwarze E-Scooter der Marke Niu Modell KQI 3 Sport hat einen Wert von circa 2.000 Euro. Zum Tatzeitpunkt war an diesem das Versicherungskennzeichen 957 MXL angebracht.

Das 5. Polizeirevier in Wiesbaden erbittet in diesem Fall um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345 - 2540.

5. Trickdieb entwendet Handy unbemerkt,

Wiesbaden-Mitte, Taunusstraße, Donnerstag, 04.04.2024, 16.00 Uhr

(mb)Am Donnerstag entwendete ein Trickdieb in Wiesbaden unbemerkt ein Handy. Gegen 16 Uhr begegnete ein 24-jähriger Wiesbadener in der Taunusstraße einem unbekannten Mann, der vor ihm einen Goldring vom Gehweg aufhob. Der Mann verwickelte den Wiesbadener nun in ein Gespräch, in dessen Verlauf er Finderlohn forderte. Zudem gab der Täter vor, schwerhörig zu sein, und trat daher näher an den 24-Jährigen heran. Nach Beendigung der kurzen Unterhaltung stellte der Wiesbadener fest, dass sein Handy gestohlen worden war. Der Unbekannte hatte zwischenzeitlich das Weite gesucht. Dieser war circa 55 Jahre und mit geschätzten 1,50 m bis 1,55 m auffällig klein. Er hatte graues, leicht gelocktes, volles und nach hinten gegeltes Haar. Seine Bekleidung war unauffällig. Eventuell könnte es sich bei dem Täter um einen Rumänen handeln, da das Gespräch teilweise in rumänischer Sprache geführt wurde. Das Handy konnte im Nachgang unweit des Tatortes wieder aufgefunden werden.

Das 1. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345 - 2140.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell