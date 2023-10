Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Mann nach Auseinandersetzung schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Ein 21-jähriger Mann und ein 15-jähriger Jugendlicher wurden am Mittwoch, 18.10.2023 gegen 18:30 Uhr bei einer Auseinandersetzung in der Schützenstraße in Bad Säckingen verletzt.

Nach bisherigem Kenntnisstand kam es in der Fußgängerzone in Bad Säckingen zu einer handfesten Auseinandersetzung mit mehreren Personen. Aufmerksame Passanten verständigten daraufhin die Polizei. Als die Beamten des Polizeireviers Bad Säckingen eintrafen, waren alle Beteiligten bereits in unterschiedliche Richtungen verschwunden.

Wie im Nachhinein bekannt wurde, wurde der 21-jährige Mann durch die Auseinandersetzung schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung eine Klinik aufsuchen. Der Jugendliche wurde leicht verletzt. Die Hintergründe des Vorfalls sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761 934-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden.

