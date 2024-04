Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Falsche Bankmitarbeiter weiterhin aktiv +++ Polizeigewahrsam nach zwei Sachbeschädigungen +++ Einbruch in Wettbüro +++ Taschendieb täuscht Hilfsbereitschaft vor +++ Tageswohnungseinbruch misslingt +++

Wiesbaden (ots)

1. Falsche Bankmitarbeiter sind weiterhin aktiv, Wiesbaden, Stadtgebiet, Freitag, 05.04.2024, bis Samstag, 06.04.2024,

(mb)Nachdem die Betrüger, wie berichtet, bereits am 01.04.2024 in Wiesbaden aktiv waren, wurden zwei weitere Fälle am vergangenen Wochenende bekannt.

Die Täter gingen in den besagten Fällen gleich vor. Zunächst nahm eine weibliche Person telefonisch Kontakt zu den älteren Mitbürgern auf und gab sich als Bankmitarbeiterin aus. Aufgrund von unberechtigten Kontobewegungen müssten die Bankkarten der Kunden eingezogen sowie die PIN mitgeteilt werden. Dafür werde ein weiterer Bankangestellter entsandt, um die jeweilige Karte abzuholen. Im Glauben daran, einen echten Angestellten der Bank vor sich zu haben, wurden dann dem überzeugend wirkenden Betrüger die EC-Karten übergeben. Im Nachgang kam es zum finanziellen Schaden der Betrogenen. Am Freitag um 15 Uhr trat ein 20 bis 25 Jahre alter Mann mit orientalischem Erscheinungsbild in der Fliednerstraße als Bankangestellter auf. Er sprach akzentfrei hochdeutsch, war circa 1,80 m groß und hatte ein gepflegtes Aussehen. Der am Samstag gegen 13.50 Uhr in der Waldstraße aufgetretene Bankmitarbeiter war circa 1,75 m groß, circa 30 Jahre alt und schlank. Er hatte kurze schwarze Haare und war mit einem T-Shirt und einer Jeans bekleidet.

Seien Sie bei "Anrufen von einer/Ihrer Bank" bitte immer höchst sensibel! Bestenfalls beenden Sie solche Gespräche sofort und rufen unter der Ihnen bekannten Nummer selbst bei Ihrer Bank an, um sich bezüglich der Richtigkeit der Kontaktaufnahme zu vergewissern. Geben Sie niemals Ihre PIN aus der Hand, schon gar nicht am Telefon und lassen Sie sich nicht von Betrügern zu irgendwelchen Handlungen verleiten.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

2. Unbelehrbarer Heranwachsender ins Polizeigewahrsam eingeliefert, Wiesbaden, Blücherstraße und Willy-Brandt-Allee, Dienstag, 09.04.2024, 3.20 Uhr bis 5.20 Uhr

(mb)Am frühen Dienstagmorgen wurde ein unbelehrbarer Heranwachsender in Wiesbaden nach zwei unabhängigen Sachbeschädigungen ins Polizeigewahrsam eingeliefert.

Gegen 3.20 Uhr konnte der 20-Jährige in der Blücherstraße dabei beobachtet werden, wie er einen Außenspiegel eines geparkten Fahrzeugs abschlug. An dem schwarzen BMW entstand ein Sachschaden von ungefähr 100 Euro. Der von der Streife Festgenommene wurde zur Durchführung der polizeilichen Maßnahmen zum 3. Polizeirevier verbracht. Als er gegen 5.20 Uhr die Dienststelle verließ, verging er sich auf gleiche Weise an dem vor dem Gebäude geparkten Streifenwagen. Daraufhin wurde der Heranwachsende erneut festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Das 3. Polizeirevier hat in diesen Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

3. Auseinandersetzung führt zu Polizeieinsatz, Wiesbaden-Mitte, Schiersteiner Straße, Montag, 08.04.2024, 23.30 Uhr

(mb)Gegen 23.10 Uhr wurde der Polizei über Notruf eine lautstarke Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Schiersteiner Straße gemeldet. Ein Beteiligter wäre in Besitz einer Schusswaffe und hätte den anderen damit gedroht. Umgehend wurden von der Leitstelle mehrere Streifenwagen in den besagten Bereich entsandt. Am Einsatzort war beim Eintreffen der Streifenwagen keine Konfrontation im Gange. Die vier beteiligten Personen konnten nacheinander angetroffen und zum Sachverhalt befragt werden. Ersten Ermittlungen zu Folge war eine Ruhestörung Anlass, dass ein 15-Jähriger aus einem angrenzenden Gebäude trat und die drei Ruhestörer ermahnte. Hieraus entwickelte sich ein verbaler Streit, in dessen Folge der Jugendliche mit Pfefferspray besprüht worden sein soll. Anschließend sei der 15-Jährige ins Haus zurückgegangen und mit einer schwarzen Schusswaffe drohend zurückgekehrt. Die Absuche nach der Schusswaffe verlief negativ. Ein Pfefferspray konnte hingegen im Nahbereich aufgefunden und sichergestellt werden. Neben dem Jugendlichen wurde der Pfeffersprayer festgenommen und zur Durchführung der polizeilichen Maßnahmen zum Polizeirevier verbracht. Das 1. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer (0611) 345-2140.

4. Einbruch in Wettbüro,

Wiesbaden-Biebrich, Rathausstraße, Montag, 08.04.2024, 04.10 Uhr

(mb)Am frühen Montagmorgen drang ein Unbekannter in ein Wettbüro in Wiesbaden ein und entwendete Bargeld.

Der Einbrecher verschaffte sich gegen 4.10 Uhr zunächst gewaltsam Zutritt über die Eingangstür des Gewerbes in der Rathausstraße. Sodann hebelte er die im Thekenbereich vorgefundene Geldkassette auf und entwendete das vorgefundene Bargeld von über 1.000 Euro. Der Täter war 1,80 m bis 1,85 m groß und mit einer Sturmhaube vermummt. Er trug einen Kapuzenpullover in Camouflage-Look und eine lange Hose. Neben einem Hebelwerkzeug führte er eine Sporttasche und Monteurhandschuhe mit. An der Tür entstand leichter Sachschaden. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Taschendieb täuscht Hilfsbereitschaft vor, Wiesbaden, Mz-Kastel, Steinern Straße, Montag, 08.04.2024, 10.45 Uhr

(mb)Ein Unbekannter täuschte am Montagmorgen in Wiesbaden seine Hilfsbereitschaft vor und entwendete die Geldbörse eines Seniors.

Der 84-Jährige suchte gegen 10.45 Uhr einen Supermarkt in der Steinern Straße in Mainz-Kastel auf und war gerade im Begriff auf dem Parkplatz seinen mitgeführten Trolley in den Einkaufswagen zu heben. In diesem Moment trat der Taschendieb hinzu und bot dem Kasteler seine Hilfe an. Im Rahmen dieser Hilfsaktion entwendete der Unbekannte allerdings die Geldbörse des Herren aus dem Trolley und entkam unerkannt. Neben Bargeld befanden sich der Personalausweis und die Krankenkassenkarte im gestohlenen Portemonnaie. Der Taschendieb ist 45 bis 55 Jahre alt, circa 1,75 m groß und kräftig. Er hat weiß-graue Haare und war mit einer blauen Weste, einem blau-weißen Hemd, einer schwarzen Jogginghose und schwarzen Turnschuhen mit weißen Applikationen und weißer Sohle bekleidet. Das 1. Polizeirevier in Wiesbaden bittet in diesem Fall um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345 - 2140.

6. Tageswohnungseinbruch misslingt,

Wiesbaden, Mz-Kostheim, Im Sampel, Montag, 08.04.2024, 18.30 Uhr bis 20.50 Uhr

(mb)Unbekannte versuchten am Montagabend vergebens in eine Wohnung eines Mehrfamilienhaus in Wiesbaden einzubrechen.

Zwischen 18.30 Uhr und 20.50 Uhr begaben sich die Täter an die Tür einer Wohnung im 2. Stock eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Im Sampel" in Mainz-Kostheim. Die Einbrecher gingen nun das Türschloss der Wohnung mit einem unbekannten Werkzeug massiv an. Da das Schloss allerdings der Gewalteinwirkung standhielt, ließen die Einbrecher von ihrem Vorhaben ab. Am Schließzylinder entstand Sachschaden von knapp 50 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 entgegen.

7. Bei Auffahrunfall verletzt,

Wiesbaden, Bundesautobahn 66, Montag, 08.04.2024, 17:10 Uhr

(wie) Am Montagnachmittag ist auf der Autobahn bei Wiesbaden ein Mann bei einem Auffahrunfall verletzt worden. Der 54-Jährige befuhr mit einem BMW die A 66 in Richtung Rüdesheim auf dem rechten von zwei Fahrstreifen. Kurz vor der Anschlussstelle Biebrich musste er im stockenden Verkehr stark abbremsen. Dies bemerkte ein nachfolgender 36-Jähriger in einem VW offenbar zu spät und prallte gegen das Heck des BMW. Bei der Kollision wurde der 54-Jährige verletzt, weshalb ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus brachte. Der VW musste abgeschleppt werden. Die Autobahnpolizei schätzt den Sachschaden auf circa 5.000 EUR.

