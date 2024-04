Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Zwei Verletzte nach Gefahrenbremsung eines Busses

Wismar (ots)

In den heutigen Mittagsstunden führte ein 54-jähriger Busfahrer aufgrund einer unklaren Verkehrslage eine Gefahrenbremsung auf der Poeler Straße in Wismar durch und konnte so eine Kollision mit dem vorausfahrenden Fahrzeug vermeiden. Zwei weibliche Fahrgäste im Alter von 60 und 92 Jahren verletzten sich durch die plötzliche Bremsung jedoch leicht und wurden durch Rettungskräfte in das Krankenhaus nach Wismar gebracht. Der Linienbus war insgesamt mit 11 Personen besetzt.

Kräfte des Polizeihauptreviers Wismar führten vor Ort verkehrsregulierende Maßnahmen durch.

Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell