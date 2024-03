Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: An Po gegrapscht - Bundespolizei ermittelt

Dortmund - Hagen (ots)

Am gestrigen Nachmittag (27. März) soll ein Mann einer Reisenden auf einer Rolltreppe im Dortmunder Hauptbahnhof an den Hintern gefasst haben.

Gegen 15 Uhr verständigte eine 22-Jährige die Bundespolizei am Hauptbahnhof Dortmund und gab an, dass sie sexuell belästigt worden sei. Die Beamten begaben sich unverzüglich in den Personentunnel und trafen am Treppenaufgang zum Bahnsteig des Gleis 18 auf die junge Frau, sowie einen 39-Jährigen. Die Deutsche äußerte, dass sie zuvor mit der U41 (Richtung Hörde) zum Dortmunder Hauptbahnhof gefahren sei. Dort habe sie und auch der Verdächtige die U-Bahn verlassen. Anschließend habe die 22-Jährige sich zur Rolltreppe begeben. Auf dieser soll der ihr Unbekannte sie überholt haben. Dabei habe der Deutsche ihr Gesäß berührt. Als die junge Frau den Dortmunder konfrontierte, soll dieser seinen Weg in Richtung Treppenaufgang fortgesetzt haben. Die Geschädigte sei daraufhin dem Mann gefolgt und es sei zu einem Streitgespräch gekommen. Dabei soll dieser die Hagenerin in türkischer Sprache beleidigt haben.

Bahnmitarbeiter wurden auf die Situation aufmerksam und hielten den 39-Jährigen bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte fest. Gegenüber den Beamten stritt der Mann die Tathandlung ab. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung und Beleidigung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell