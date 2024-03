BPOL NRW: Geben Sie Taschendieben keine Chance" - Bundespolizei warnt zur Osterreisezeit mit ihren Präventionsbeamten vor Taschendieben

Hamm (ots) - Durch sein couragiertes Auftreten hat ein 49-jähriger Mann am frühen Mittwochmorgen (27.März) einen Diebstahl im Hauptbahnhof Hamm verhindert. Der Zeuge saß in der Haupthalle und sah wie einem Schlafenden in der Sitzgruppe vor ihm das Portemonnaie gestohlen wurde. Er zögerte nicht und sprach den Dieb direkt an, woraufhin dieser das Portemonnaie sofort ...

mehr