Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Couragierter Zeuge verhindert Diebstahl und alarmiert Bundespolizei

Hamm (ots)

Durch sein couragiertes Auftreten hat ein 49-jähriger Mann am frühen Mittwochmorgen (27.März) einen Diebstahl im Hauptbahnhof Hamm verhindert.

Der Zeuge saß in der Haupthalle und sah wie einem Schlafenden in der Sitzgruppe vor ihm das Portemonnaie gestohlen wurde. Er zögerte nicht und sprach den Dieb direkt an, woraufhin dieser das Portemonnaie sofort in die Tasche des Schlafenden zurücklegte.

Unmittelbar im Anschluss informierte der Zeuge telefonisch die Bundespolizei.

Beim Versuch den Bahnhof über den Haupteingang zu verlassen, lief der Dieb den alarmierten Einsatzkräften sprichwörtlich in die Arme.

Eine sofort durchgeführte Auswertung der Videoaufnahmen aus dem Hauptbahnhof bestätigte die Diebstahlshandlung.

Gegen den 45-jährigen deutschen Staatsangehörigen aus Soest wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell