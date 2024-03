BPOL NRW: 16-Jähriger flieht vor Bundespolizisten - Auffinden von Messern

Dortmund - Witten - Hagen (ots) - Am heutigen Morgen (26. März) nahmen Bundespolizisten im Dortmunder Hauptbahnhof dank einer Personenbeschreibung einen Mann fest. Dieser soll einer jungen Frau zuvor etwas in ihr Getränk gemischt haben. Gegen 4:45 Uhr wurde eine 23-Jährige in der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Dortmund vorstellig. Sie gab an, sich gegen 3 Uhr ...

mehr