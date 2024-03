Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: KO-Tropfen verabreicht? - Bundespolizei stellt Tatverdächtigen

Dortmund - Witten - Hagen (ots)

Am heutigen Morgen (26. März) nahmen Bundespolizisten im Dortmunder Hauptbahnhof dank einer Personenbeschreibung einen Mann fest. Dieser soll einer jungen Frau zuvor etwas in ihr Getränk gemischt haben.

Gegen 4:45 Uhr wurde eine 23-Jährige in der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Dortmund vorstellig. Sie gab an, sich gegen 3 Uhr mit einem Bekannten (40) am Leopold Park getroffen zu haben. Gemeinsam sollen die beiden dann ein alkoholisches Getränk konsumiert haben. Nach einem Toilettengang habe die Deutsche erneut aus ihrer Flasche getrunken. Kurz darauf habe sie Schwindel bemerkt und über starkes Unwohlsein geklagt. Die junge Frau gab an, dass sich der Verdächtige noch am Bahnsteig zu Gleis 7 befinden soll. Mit Hilfe einer Personenbeschreibung stellten die Einsatzkräfte den guinea-bissauischen Staatsbürger. Dieser bestritt die Vorwürfe und machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Wenig später bestätigte die Hagenerin, dass es sich bei dem 40-Jährigen um den Beschuldigten handelt. Der Mann führte keine Ausweisdokumente mit sich, machte aber mündliche Angaben zu seiner Person. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Wittener mit 0,15 Promille leicht alkoholisiert war. Weitere Ermittlungen übernimmt nun die Polizei Dortmund. Die Bundespolizisten leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Ein alarmierter Rettungswagen brachte die 23-Jährige in ein Krankenhaus.

