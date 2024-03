Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei hilft orientierungslosen Senior

Essen (ots)

Am gestrigen Nachmittag (25. März) brachten Bundespolizisten einen an Demenz erkrankten Mann nach Hause. Zuvor stellten sie den augenscheinlich Ziellosen am Haltepunkt Essen-Frohnhausen.

Gegen 17:10 Uhr trafen Bundespolizisten am Haltepunkt Essen-Frohnhausen auf einen orientierungslosen Mann. Auf Nachfrage gab er an, dass er seine Schwester besuchen wolle und seit den frühen Morgenstunden unterwegs sei. Der 89-Jährige teilte den Beamten seine Personalien mit, konnte jedoch nicht seine Anschrift nennen. Auf die Frage, ob der Deutsche wisse, wo er sich gerade befinden würde, gab er als Ort Düsseldorf an.

Die Polizisten ermittelten die Wohnanschrift des Esseners und brachten ihn mit einem Dienstfahrzeug nach Hause. Vor Ort trafen die Uniformierten auf die überglückliche Ehefrau (87) des Mannes. Diese bestätigte, dass der Senior die Wohnung am Morgen verlassen hatte und seitdem abgängig sei.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell