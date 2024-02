Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 04.02.2024

Diepholz (ots)

Verkehrsunfall in Sulingen - Pritschenwagen überschlägt sich:

Am 03.02.2024, gegen 20:15 Uhr, kam es auf der Nordumgehung in Sulingen zu einem Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem offenen Kastenwagen zunächst die Berliner Straße in Fahrtrichtung L202. Im Bereich einer Linkskurve kam dieser von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Unfallverursacher wurde hierbei lediglich leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich jedoch heraus, dass der Unfallverursacher stark alkoholisiert war. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, sowie der Führerschein sichergestellt. Der Pritschwagen musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 8.000 EUR geschätzt.

Wagenfeld - Einbruch in Wohnhaus:

Am 03.02.2024 kam es in der Zeit zwischen 13:45 Uhr bis 16:40 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Sulinger Straße in 49419 Wagenfeld. Der unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam über eine Terrassentür Zugang zum Wohnhaus. Durch den Täter konnten Schmuck und andere Wertgegenstände erbeutet werden. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise und verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei Wagenfeld, Tel.: 05444-980100, oder die Polizei Diepholz, Tel.: 05441-9710, entgegen.

Barnstorf - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person:

Am 03.02.2024, gegen 18:05 Uhr, kam es im Ortsgebiet von 49406 Barnstorf auf der Ortsdurchführung der B51 / Lange Straße zu einem Verkehrsunfall. Als ein 22-jähriger Mann aus Eydelstedt mit seinem Smart die Lange Straße befuhr, betrat ein 65-jähriger Fußgänger aus Barnstorf unvermittelt die Fahrbahn, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 65-Jährige wurde durch den Aufprall schwer verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Am Pkw entstand Sachschaden.

Verkehrsunfall in Ristedt - Pkw kollidiert mit Hauswand:

Am Samstag, 03.03.2024, kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Sörhausener Straße in Ristedt. Eine 45-jährige Frau aus Bremen verwechselte beim Abbiegen das Gas- und Bremspedal ihres Pkw, sodass dieser von der Fahrbahn geriet und mit einer Hauswand kollidierte. Die 45-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 35.000 Euro geschätzt.

