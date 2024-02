Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 03.02.2024

Diepholz (ots)

Bruchhausen-Vilsen - Einbruch in Scheune

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in eine Scheune an der Straße Stapelshorn in 27305 Bruchhausen-Vilsen eingebrochen. Die Täter entwendeten zwei Motorräder sowie ein Pedelec. Es entstand ein Schaden von ca. 15.000 Euro. Hinweise und verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel.: 04252 / 938250, und die Polizei Syke, Tel.: 04242 / 9690, entgegen.

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Neuenkirchen

Am 03.02.2024, gegen 07:45 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 61 im Kreuzungsbereich zur Affinghäuser Straße/Hooper Straße ein Verkehrsunfall. Eine 64-jährige Pkw-Führerin fuhr mit ihrem Mercedes von der Hooper Straße kommend in den Kreuzungsbereich ein und übersah hierbei einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 28-jährigen Pkw-Führer mit seinem Audi, welcher die Bundesstraße in Fahrtrichtung Bassum befuhr. Es kam zur seitlichen Frontalkollision der beiden Fahrzeuge, bei der die zwei Beteiligten glücklicherweise nur leicht verletzt wurden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 50.000 EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell