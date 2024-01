Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 25.01.2024, 05:30 Uhr

Ort: Zweibrücken, Landestraße 465, zwischen ZW-Mittelbach und Altheim. SV: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, der die L 465 von Altheim kommend in Fahrtrichtung Mittelbach befuhr, streifte beim Schneiden einer leichten Linkskurve einen entgegenkommenden schwarzen Hyundai und beschädigte dabei nicht nur seinen eigenen, sondern auch den linken Außenspiegel des entgegenkommenden Hyundai. An diesem entstand Sachschaden von ca. 500 Euro. Das unbekannte Fahrzeug, vermutlich ein silbergrauer Pkw der Marke VW, verließ unerlaubt die Unfallstelle und flüchtete in Richtung ZW-Mittelbach.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell