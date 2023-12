Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Container-Brand: Kripo geht von Unfallgeschehen aus; Hochhausbrand: Familie und Feuerwehrmann verletzt und Zeugensuche nach Unfallflucht: Wer schrieb den Hinweiszettel?

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Container-Brand: Kripo geht von Unfallgeschehen aus - Rodgau

(fg) Nach dem Brand eines Containers am Freitagvormittag (wir berichteten) geht die Kriminalpolizei derzeit von einem Unfallgeschehen aus. Bei der tot aufgefundenen Person dürfte es sich nach jetzigem Stand um einen 33-jährigen Beschäftigen der Firma handeln, der sich in dem Container aufgehalten hatte. Eine finale Bestätigung der Identität dürfte ein anberaumter DNA-Abgleich bringen. Eine Obduktion soll zudem weiteren Aufschluss darüber geben, woran der Mann gestorben ist.

2. Hochhausbrand: Familie und Feuerwehrmann verletzt - Dreieich/Sprendlingen

(fg) Bei einem Brand einer Wohnung eines Hochhauses am Sonntagabend im Berliner Ring in Sprendlingen wurden fünf Personen verletzt; die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 100.000 Euro. Polizei und Feuerwehr waren gegen 22.40 Uhr alarmiert worden und rückten daraufhin aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die betroffene Wohnung im 11. Obergeschoss bereits in Flammen. Die in der Wohnung befindliche Familie konnte sich zuvor aufgrund der auslösenden Rauchwarnmelder aus den Räumlichkeiten retten. Die gesamte Familie (38, 33, sieben Jahre sowie acht Monate alt) kam mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden, was ein Übergreifen auf andere Wohnungen verhinderte. Ein Feuerwehrmann erlitt im Rahmen der Löscharbeiten eine leichte Rauchintoxikation, weshalb er vor Ort von Rettungskräften behandelt wurde. Anwohnerinnen und Anwohner kamen für die Dauer des Einsatzes in einem Betreuungsbus der Feuerwehr unter. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

3. Zeugensuche nach Unfallflucht: Wer schrieb den Hinweiszettel? - Dreieich/Dreieichenhain

(jm) Wer brachte den Hinweiszettel an der Windschutzscheibe eines geparkten blauen Skoda Superb an? Diese Frage beschäftigt die Polizei in Langen im Zusammenhang mit einer Unfallflucht, die sich am Samstag zwischen 14 und 21 Uhr auf einem Parkplatz im Bereich der Burg in der Fahrgasse ereignete. Dabei entstand etwa 1.000 Sachschaden am Heck des Skodas. Gemäß den Angaben auf dem Zettel wurde der blaue Wagen offenbar von einem Fahrzeug mit Offenbacher Kennzeichen touchiert. Die Polizei bittet nun den unbekannten Hinweisgeber und auch weitere Zeugen, sich bei der Polizei in Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0 zu melden.

Offenbach, 11.12.2023, Pressestelle, Felix Geis

