Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl gegen Gesuchten

Dortmund (ots)

Am gestrigen Abend (26. März) nahmen Bundespolizisten am Dortmunder Hauptbahnhof einen Mann fest. Eine Staatsanwaltschaft ließ bereits nach ihm fahnden.

Gegen 18:50 Uhr bestreiften Bundespolizisten im Rahmen eines gemeinsamen Schwerpunkteinsatzes mit der Polizei Dortmund den Hauptbahnhof Dortmund. Am Bahnsteig zu Gleis 6 trafen sie auf einen 48-Jährigen. Er händigte den Beamten seinen Personalausweis aus. Überprüfungen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Dortmund nach dem Deutschen suchte. Das Amtsgericht Dortmund verurteilte den Mann bereits im Dezember 2022 rechtskräftig, wegen unerlaubten Erwerbs von Betäubungsmitteln, zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 10,- Euro.

Einen Teil der geforderten Summe hatte er in der Vergangenheit schon beglichen. Nun wurde jedoch vor wenigen Tagen der Haftbefehl gegen den Wohnungslosen erlassen. Da der Gesuchte die fehlende Geldstrafe in Höhe von 420 Euro (zzgl. Verfahrenskosten) nicht aufbringen konnte, nahmen die Einsatzkräfte ihn fest und brachten ihn für die nächsten 42 Tage in eine Justizvollzugsanstalt.

