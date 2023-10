Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten stellen mutmaßliche Taschendiebe auf frischer Tat

Bochum - Dinslaken (ots)

Gestern Nachmittag (26. Oktober) nahmen zivil gekleidete Bundespolizisten in Bochum zwei Männer nach einem erfolgten Taschendiebstahl fest. Der Geschädigte hatte den Diebstahl nicht bemerkt.

Gegen 16:40 Uhr bestreiften Zivilkräfte der Fahndungs- und Ermittlungsgruppe Taschendiebstahl (FEG TD) einen Schnellzug zwischen Duisburg und Bochum. Kurz vor der Einfahrt des Zuges in den Bochumer Hauptbahnhof, wurden die Beamten auf zwei männliche Personen aufmerksam. Sie beobachteten, dass einer der Männer den Koffer eines 47-Jährigen an sich nahm, während der zweite Tatverdächtige das Umfeld, sowie den Gang des ICE im Auge behielt. Den Einsatzkräften fiel dabei auf, dass die mutmaßlichen Taschendiebe zeitgleich über Mobiltelefone kommunizierten. Beim Halt des Zuges am Hauptbahnhof Bochum, wurde der 32-Jährige, bei dem sich der Koffer befand, unmittelbar von den Zivilpolizisten gestellt und festgenommen. Der 31-jährige Mittäter, sprang direkt, nach Halt des Zuges aus der Tür und flüchtete. Dabei kam er am Treppenabgang zum straucheln und verletzte sich am Fuß, versuchte aber weiterhin vor den Beamten zu flüchten. Als der algerische Staatsbürger (31) merkte, dass die Bundespolizisten sich dicht hinter ihm befanden, beendete er seinen Fluchtversuch und ließ sich widerstandslos festnehmen. Die Zivilkräfte führten den Wohnungslosen dem Bundespolizeirevier Bochum zu. Vor Ort verständigten sie einen Rettungswagen für den, über Schmerzen klagenden Mann. Zur weiteren Untersuchung brachten die Rettungskräfte den Polizeibekannten in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Sein Kumpan (32) wurde in der Zwischenzeit in die Diensträume nach Dortmund gebracht. Bei einer Durchsuchung des Mannes aus Dinslaken, fanden die Polizisten weiteres Stehlgut auf. Außerdem konnten ihm mehrere, vergangene Diebstähle zugeordnet werden. Hierbei beläuft sich die Schadenshöhe bisher auf circa 35.000 Euro.

Der 32-jährige Algerier wurde durch die Bundespolizisten dem Polizeigewahrsam in Dortmund zugeführt. Am heutigen Tag wird der Tatverdächtige einem zuständigen Haftrichter in Bochum, vorgeführt.

Der gestohlene Koffer wurde dem Geschädigten noch im ICE übergeben. Dieser zeigte sich sehr dankbar, da sich in dem Koffer Gegenstände im Wert von rund 400 Euro befanden. Beide Männer werden sich nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten müssen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell